Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда

В 25 лет он побил достижение американского прыгуна в высоту Чарльза Дюмаса, в 27 лишился рассудка, а в 31 покончил с собой

Рекорд СССР

Дату 4 октября 1957 года отлично знают все, кто хоть немного интересуется наукой или историей. В этот день Советский Союз первым в мире запустил на орбиту искусственный спутник Земли. По такому случаю совершенно незнакомые люди обнимались и танцевали вместе на улицах и во дворах. А из раскрытых настежь (несмотря на уже прохладную осень) окон повсеместно слышались телевизионные куплеты знаменитого дуэта Рудаков — Нечаев:

— Пусть нас «лапотной Россией»

Называет Вашингтон.

Мы сегодня запустили

«Лапоть» свыше пяти тонн!

«Спутник-1» пробудет в космосе аж до января 1958-го, совершив за три месяца 1440 оборотов вокруг Земли и достигнув максимальной высоты 947 километров, прежде чем сгореть в плотных слоях атмосферы. Но в этом материале речь пойдет совсем о другом рекордном прыжке — хотя и с такими же печальными, «сгорающими» последствиями.

В том же году, за несколько месяцев до запуска спутника вся планета восторженно ахнет по поводу другого советского достижения. 13 июля прыгун в высоту из Ленинграда Юрий Степанов сенсационно прервет безоговорочную гегемонию спортсменов США в этом виде легкой атлетики, длившуюся целых 44 года. На протяжении этого большого отрезка времени рекорд мира принадлежал американским атлетам, отбиравшим его исключительно друг у друга. К 1957-му отличный «высотник» Чарльз Дюмас довел планку до отметки в 2 метра 15 сантиметров. Казалось, что ее долго не сможет преодолеть никто.

Но Степанов и его ленинградский тренер Павел Гойхман рассудили иначе. Это был совершенно уникальный дуэт «ученик — наставник». И дело даже не в том, что Степанов всего на три года моложе. Просто Юрий всерьез начал заниматься прыжками в высоту невероятно поздно для профессионального уровня — в 17 лет! И его личным рекордом к тому времени были какие-то 140 сантиметров. С таким вот скромным показателем долговязый и нескладный Степанов однажды возник на пороге прыжковой секции Гойхмана.

Несмотря на то, что тренеру на тот момент едва перевалило за 20 лет, многие уже называли его по имени-отчеству — Павел Наумович. В секции у совсем молодого, но талантливого специалиста был уже полный набор, но он все-таки взял застенчивого ученика электромеханического техникума Степанова, который очень хотел прыгать.

Прогресс Юрия, фанатично приходившего в зал первым, а уходившего — последним, поражают воображение. Всего через полгода после своего появления у Гойхмана парень сенсационно выиграл чемпионат СССР по прыжкам в высоту среди учащихся техникумов (проводилось когда-то и такое соревнование), преодолев планку на высоте 185 сантиметров. Свой личный рекорд Степанов улучшил на 45 сантиметров — почти на полметра. И это за каких-то полгода!

Впрочем, один раз выстрелить мало — куда важнее было закрепиться в обойме сильнейших прыгунов страны, стабильно показывая высокий уровень. На это дуэт Гойхман — Степанов потратил несколько лет. Главная цель — разумеется, заколдованная на целое послевоенное десятилетие для всех советских прыгунов высота в 2 метра.

Вообще-то, первым в СССР эту высоту еще до Великой Отечественной войны взял легкоатлет Николай Ковтун: 17 июля 1937 года он совершил прыжок на 201 сантиметр. Но вскоре Ковтуна обвинили в шпионаже в пользу Японии, репрессировали (у него отобрали все призы и медали, а заодно и рекорд) и отправили в ссылку на долгих 19 лет, в течение которых даже имя довоенного рекордсмена запрещено было упоминать.

И только когда минуло целых 10 лет со Дня Победы, советские «высотники» совершили настоящий прорыв. 13 июня 1955 года на армейском первенстве в Москве киевский спортсмен Ситкин взял «заколдованные» два метра. Поначалу Степанов и Гойхман испытали шок: они сами планировали для Юрия эту рекордную высоту. Разозлившийся Степанов сменил в секторе счастливого Ситкина, разбежался и... взял высоту 202 сантиметра. Рекорд СССР продержался какие-то считанные минуты! А еще важнее, что своим прыжком Юрий превзошел и то самое вычеркнутое из истории достижение Ковтуна в 1937-м.

Рекорд мира

Прошло еще два года. Летом 1957 года в городе на Неве состоялся легкоатлетический матч Ленинград — Хельсинки. Соревнования принимал уютный стадион «Динамо» на Крестовском острове.

В погожий день на трибунах собрались тысячи зрителей. Отличная атмосфера на арене располагала к хорошим результатам. Но мирового (!) рекорда никто из собравшихся, конечно, не ждал. Можно представить восторг тысяч ленинградцев, когда их 25-летний земляк Степанов взял высоту в 216 сантиметров. Вот что тогда передал в редакцию корреспондент «Советского Спорта», единственного на тот момент спортивного издания в стране: «На проходящем в Ленинграде матче легкоатлетов городов Хельсинки и Ленинграда блестящего успеха добился ленинградский спортсмен Юрий Степанов. В соревновании с рекордсменом финской столицы Эйно Симелиусом он успешно преодолел планку на высоте 2 м 04 см. Затем планка была поднята на 2 м 11 см, что выше рекорда СССР на 1 см. Степанов взял эту высоту со второй попытки, установив, таким образом, всесоюзный рекорд. Еще не смолкли аплодисменты, которыми публика наградила спортсмена, а Степанов уже готовился к взятию нового рубежа — 2 м 18 см (в газете вышла опечатка, на самом деле — 2 м 16 см. — Прим. А.К.). Ни одному прыгуну мира еще не удавалось преодолеть планку на такой высоте. И это сделал замечательный советский спортсмен Степанов. Он взял высоту в блестящем стиле с первой попытки. Таким образом, мировой рекорд американского легкоатлета Чарльза Дюмаса улучшен на 1 см».

«Секретная подметка»

На стадионе «Динамо» в тот день находились не только счастливые и гордые за Степанова ленинградцы, но и неприметный финский фоторепортер. Через несколько дней один из его снимков опубликуют в сразу нескольких европейских странах. Естественно, западных, а не восточных. На фото была четко видна необычно толстая подошва на левой, толчковой ноге Юрия. Статьи пестрели яркими заголовками: «Туфля-катапульта», «Секретная подметка»...

Вот как уже значительно позднее объяснял журналистам этот факт тренер Гойхман: «Такую прыжковую обувь с 11-миллиметровой войлочной подошвой придумал и разработал я. В то время шиповки для прыжков шили сами, поэтому каждый фантазировал как мог. Первоначальная идея туфли с необычной подошвой была в том, чтобы Юрий мог полноценно использовать отталкивание и при этом уберечь от травмы «ахилл». Не более того. И лишь потом мы увидели, что это трамплин».

Надо понимать, что официальные легкоатлетические правила такую «катапульту» тогда НЕ запрещали. Тем не менее скандал — на фоне того фото — раздули до планетарного масштаба. Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) больше года не регистрировала мировой рекорд. До того момента, пока уже в 1958 году Степанов в матче СССР — США в «Лужниках» лично не обыграл экс-рекордсмена Дюмаса — и не подарил американцу те самые «волшебные туфли». После этого рекорд в 216 сантиметров наконец утвердили, и Юрий стал полноценным обладателем мирового достижения.

Казалось бы, прыгай дальше, живи и радуйся! Но...

Трагедия

Столь же удачно выступать у Степанова больше не получалось. А его травля в западных СМИ продолжалась. И постоянно находились «доброхоты», напоминавшие об этом самому Юрию — человеку с очень ранимым характером и хрупкой психикой. В итоге настал день, когда он больше не мог видеть кривые улыбки и слышать сочувственные вопросы из серии «Чего ж так высоко больше не «летаешь»?»

В 1959 году 27-летнего Степанова забрали в одну из ленинградских психиатрических клиник с ужасным диагнозом «сильное психическое переутомление, психическое расстройство и мания преследования». Очевидцы рассказывали, что в те дни Юрий в больничной пижаме целыми днями ходил по коридорам больницы, высоко подскакивая и произнося одну и ту же фразу: «Я им всем докажу!»

Дальше начался трагический сериал: лечение, инвалидность третьей группы, пьянки, а на почве алкоголя — развод с женой. Повторная госпитализация в клинику. Выписка. Одиночество...

13 сентября 1963 года Степанова нашли повешенным в его маленькой комнатке в большой коммунальной ленинградской квартире. Юрий, которому незадолго до этого исполнился всего 31 год, был одет в свою старую форму сборной СССР...

Александр Кузьмин

Санкт-Петербург