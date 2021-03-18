Попался на ЭПО, предал любовь, засудил ВАДА. В Токио рвется человек-скандал

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Алекс Швацер может выступить на Играх-2021, несмотря на две допинговые дисквалификации

Он дважды завершал карьеру из-за допинга, стал причиной дисквалификации своей девушки — всемирно известной фигуристки, сотрудничал с тренером, разоблачавшим государственную систему применения запрещенных препаратов. А теперь выиграл суд, нанес удар по репутации ВАДА и может поехать на Олимпийские игры. Звучит головокружительно. А еще в этой истории густо замешены звезды светской хроники и чемпионы, правоохранители и нарушения закона, коррумпированные доктора и чиновники, суды и дисквалификации.

И крутых поворотов тоже немало. Последний из них — появившаяся на сайте change.org петиция, требующая допустить скандального олимпийского чемпиона-2008 до Игр в Токио. Между прочим, на родине многие считают его чистым атлетом, ставшим жертвой заговора. Вы дочитали до этого места и все еще думаете, что речь о российском спортсмене? Поздравляем, вы пали жертвой стереотипов. Наш герой — или антигерой, как будет угодно, — итальянский легкоатлет Алекс Швацер.

Молод и знаменит

Во второй половине нулевых Швацер был одним из самых известных спортсменов Италии. Не менее популярным, чем футболисты во главе с Буффоном и Дель Пьеро, ставшие в 2006-м чемпионами мира. Уроженец Южного Тироля не пошел в привычные для этого региона зимние виды спорта, а занялся спортивной ходьбой. И в возрасте 20 лет стал бронзовым призером ЧМ-2005 на самой тяжелой дистанции 50 км.

Еще одну бронзу он взял в 2007-м, а через год в Пекине добился максимально возможного для спортсмена результата, став олимпийским чемпионом. Швацеру было всего 23, он встречался с одной из самых красивых фигуристок планеты Каролиной Костнер, нередко мелькал на телеэкранах и страницах газет — идеальная картинка.

Правда, в следующем олимпийском цикле результаты Алекса поблекли — за четыре года он мог похвастать только золотом ЧЕ-2010 на дистанции 20 км. А затем грянул оглушительный скандал, причем во время лондонской Олимпиады. Тест, сданный Швацером незадолго до Игр, оказался положительным. С этого момента жизнь спортсмена полетела в тартарары.

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Конец ЭПОхи

Попался Швацер на давно всем известном и презираемом препарате — эритропоэтине. Вспомните, как хейтят за ЭПО того же Александра Логинова спустя много лет после отбытия дисквалификации. Ведь этот препарат невозможно принять случайно или по ошибке. Сам итальянец в 2012-м моментально все признал и объявил об уходе из спорта: «Это величайшая ошибка в моей жизни. Я хотел стать еще сильнее перед Олимпиадой. Конечно, моя карьера теперь закончена». Как говорится, запомните эти слова.

Весной 2013-го Швацер получил от итальянских спортивных властей три с половиной года дисквалификации, что теоретически оставляло ему шансы выступить на Играх-2016 в Рио. Но поскольку употребление допинга в Италии является уголовным преступлением, то параллельно с этим началось уже расследование полиции и прокуратуры. И вот тут из всех пыльных шкафов начали доставать один скелет за другим.

Сам Алекс получил в конце 2014-го восемь месяцев тюрьмы условно и штраф 6 тысяч евро. И реального срока избежал, только пойдя на сделку со следствием. На допросах Швацер наговорил если не на «Войну и мир», то где-то близко. Например, стало известно, что его уже бывшая девушка Костнер (они расстались после Лондона) летом 2012-го помогла ему укрыться от допинг-офицеров и тем самым не сдать положительную пробу. При этом Швацер в это время находился в барокамере, использование которой не запрещено ВАДА, но незаконно в Италии. За это в феврале 2015-го ходоку накинули еще три месяца «условки», а Костнер получила 16 месяцев дисквалификации за пособничество. Болельщики Каролины были в ярости.

Кроме того, выяснилось, что о художествах Швацера с ЭПО отлично знали врачи национальной команды и даже руководство федерации. Дело в отношении их тянулось до начала 2018 года, когда два доктора, покрывавшие спортсмена, получили по два года реального срока и штрафы по 10 тысяч евро, а бывший технический директор ФИДАЛ Рита Боттильери — девять месяцев тюрьмы. К этому моменту сам Швацер уже отбывал следующую дисквалификацию и снова находился в статусе подсудимого.

Теперь со стероидами

Во многих фильмах о спорте после точки, когда напряжение сгущается до максимума, есть духоподъемные моменты. Герой обретает наставника, начинает бегать с удвоенной скоростью и ломать кирпичи голыми руками. Помните слова Швацера о завершении карьеры? Так вот, в 2015-м он нашел нового тренера и начал готовиться к Олимпиаде в Рио.

Причем с этого момента дело приобретает по-настоящему детективный оборот. Новым тренером Алекса стал Сандро Донати, достойный отдельного разговора. Он известен как непримиримый борец с допингом как внутри Италии, так и за рубежом — в легкой атлетике, футболе, велоспорте. В 1980-х Донати работал в национальной сборной тренером спринтерской группы, затем в национальном олимпийском комитете. Написал несколько книг о допинге, раздавал сенсационные интервью с обличениями, заработав себе соответствующую репутацию. Помогал, к примеру, разоблачить Лэнса Армстронга.

И вот именно этот человек берется подготовить Швацера к Играм — само по себе звучит как завязка триллера. Говорят, что Донати поставил ходоку жесткое условие: никакого допинга в любом виде. Итальянская пресса писала, что за 15 месяцев спортсмен сдал 42 теста, все они были отрицательными. Но в итоге лондонская история повторилась. Незадолго до старта Игр Швацера поймали. Причем для этого была повторно протестирована старая проба от января 2016-го, в которой нашли следы стероидов. Атлет пошел в CAS, проиграл и в августе того же года получил новую, восьмилетнюю дисквалификацию. И этот вердикт, кстати, ровно год назад, в марте 2020-го, подтвердил Федеральный суд Швейцарии. Карьера Швацера, которому к Рио было уже за 30, закончилась во второй раз.

Теория заговора

Сказочке конец? Не тут-то было. С самого начала в Италии хватало сторонников Швацера. Они утверждали, что на этот раз спортсмен невиновен, а его второе допинговое дело шито белыми нитками. И постепенно медиа находили доказательства этой версии. Так, газета Repubblica прошлой осенью выпустила расследование, в котором делался вывод — спортсмена подставили. Журналисты обнаружили, к примеру, что полиция прослушивала телефон Алекса.

Швацера представили жертвой. Якобы он и Донати вступили в резкую конфронтацию с национальной федерацией, и в результате отрицательную пробу ходока намеренно превратили в положительную. Тренер также заявил, что на одном из стартов ему приказали «сделать так, чтобы Швацер не выиграл». На этих идеях строилась защита спортсмена в суде.

Процесс по второму нарушению Швацера шел в суде Больцано до 2021 года, а результаты оказались ошеломляющими — 18 февраля атлет был полностью оправдан. Согласно вердикту, пробы Швацера «по всей вероятности, подверглась стороннему воздействию». Кроме того, суд бросил внушительных размеров камень в огород ВАДА и международной федерации, которые «проявили непрозрачность» и отказались сотрудничать. В частности, итальянским юристам так и не выдали сами положительные пробы, которые внезапно оказались утилизированы.

ВАДА ответило итальянскому правосудию гневным пресс-релизом. Агентство выразило «возмущение беспочвенными обвинениями», заявило, что как третья сторона «предоставило исчерпывающие доказательства с привлечением независимых экспертов» и что предпримет дальнейшие действия после изучения полного текста решения.

Действительно, теперь начинается самое интересное. По решению итальянского суда Швацер невиновен в антидопинговых нарушениях. Но что это реально ему дает? Мы помним примеры российских спортсменов, того же Александра Зубкова, которые пытались судиться с иностранцами на своей территории. Впрочем, дело Швацера уникально тем, что он был не истцом, а подсудимым и теперь все обвинения по делу с него сняты.

При этом спортсмен по-прежнему не имеет права выступать на международной арене. Он продолжает находиться под восьмилетней дисквалификацией, ведь вердикт суда Больцано не имеет верховенства над решениями CAS и Федерального суда Швейцарии. Зато у Швацера появилась техническая возможность подать апелляцию в высшую инстанцию. Если он воспользуется ею и выиграет, то это будет настоящая бомба. Такой под ВАДА еще никто не закладывал — представьте, дважды пойманный на допинге спортсмен едет на Олимпийские игры. А если Швацер там еще и что-нибудь выиграет, это вообще будет сюжет века.