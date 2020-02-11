Заседание рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА пройдет 14 февраля

Заседание рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) состоится 14 февраля.

— До 12 февраля все участники группы имеют возможность направить свои предложения, которые будут включены в повестку заседания, — цитирует ТАСС заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку, передав рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.