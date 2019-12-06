Юлия Тарасенко: «ВФЛА ждет комментарии Минспорта по дорожной карте»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко отметила, что в дорожной карте организации по устранению нарушений антидопинговых правил отражены первоочередные шаги по выходу из кризиса.

Сегодня стало извесино о передаче Министерству спорта РФ дорожной карты и комментариев по списку антикризисных предложений Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по восстановлению ВФЛА в правах.

— На разработку дорожной карты у нас было меньше недели, за это время мы проанализировали сделанное федерацией, учли ошибки, проработали конструктивные предложения коллег и специалистов, звучавшие ранее, начали коммуникацию с World Athletics, провели рабочие встречи с главой РУСАДА Юрием Ганусом, заместителем генерального директора агентства Маргаритой Пахноцкой и представителями Минспорта РФ. Первоочередные шаги по выходу из допингового кризиса в карте отражены. К документу РУСАДА даны наши комментарии и предложения. Ждем комментарии Министерства спорта РФ, — цитирует Тарасенко сайт ВФЛА.