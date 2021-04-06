World Athletics вернет россиянам деньги, заплаченные за нейтральный статус в 2020 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена вернуть российским легкоатлетам деньги, которые были заплачены за оформление нейтрального статуса в 2020 году, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

31 марта World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA) на 2021 год. За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов. Такие же суммы российские легкоатлеты, желавшие получить нейтральный статус, платили в международную федерацию и в 2020 году. Однако ни один из них так и не получил в прошлом сезоне статус ANA и допуск на международные соревнования по причине того, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не сумела к 1 июля 2020 года выплатить штраф.

На вопрос, намерена ли международная федерация возвращать спортсменам деньги за оформление нейтрального статуса в 2020 году, был получен ответ: «Да, эти деньги будут возвращены спортсменам».

ВФЛА сумела выплатить World Athletics 6,3 миллиона долларов, из которых 5 миллионов — штраф и 1,3 миллиона — компенсация затрат, 12 августа 2020 года.