Евгений Загорулько похоронен во вторник в Подмосковье

Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько во вторник был похоронен на Звенигородском кладбище в Подмосковье, информирует «РИА Новости».

Церемония прощания, также состоявшаяся 6 апреля, прошла в волейбольном центре города Одинцово.

Тренер олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы Загорулько скончался в ночь на субботу в возрасте 78 лет.

В пятницу олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил, что Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, на который наслоилась онкология.