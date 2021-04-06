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Евгений Загорулько похоронен во вторник в Подмосковье

15:45
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Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике Евгений Загорулько во вторник был похоронен на Звенигородском кладбище в Подмосковье, информирует «РИА Новости».

Церемония прощания, также состоявшаяся 6 апреля, прошла в волейбольном центре города Одинцово.

Тренер олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира и Европы Загорулько скончался в ночь на субботу в возрасте 78 лет.

В пятницу олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил, что Загорулько был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, на который наслоилась онкология.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210406/zagorulko-1727042553.html

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