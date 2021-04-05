Клишина объявила о турнирах, на которых выступит перед Олимпийскими играми

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала о том, что планирует выступит на двух этапах Бриллиантовой лиги.

«Летим навстречу новой неделе, новым идеям, планам и мечтам. Всем сил и побольше энергии.

Кстати, о моих планах. Следующий старт, скорее всего, проведу в мае в Штатах, а далее буду прыгать на Diamond league.

4 июня в Риме («Бриллиантовая лига»)

13 июня в родной Твери

1 июля в Осло («Бриллиантовая лига»)», — написала Клишина в Instagram.

28 марта Клишина, впервые с 2019 года, выступила на турнире во Флориде. Россиянка показала второй результат в прыжках в длину — 7,01 м.