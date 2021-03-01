World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте World Athletics.

Совет единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics было прекращено на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 16 февраля этого года сообщалось, что рабочая группа ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления.