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World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах

16:47
World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах. Фото Reuters
World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах. Фото Reuters
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Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте World Athletics.

Совет единогласно одобрил рекомендации рабочей группы.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics было прекращено на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 16 февраля этого года сообщалось, что рабочая группа ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления.

Дополнительная информация:

https://worldathletics.org/news/press-releases/russian-federation-reinstatement-plan-approved-council-rusaf

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