Себастьян Коэ прокомментировал план восстановления ВФЛА

Президент World Athletics Себастьян Коэ прокомментировал информацию о том, что совет одобрил план восстановления в правах ВФЛА.

«За время моего президентства не проходило и недели, чтобы я не отвечал на вопросы о России и нашем спорте. Я благодарен нашей рабочей группе, ее экспертам и РусАф за то, что было создана подробная карта восстановления доверия. Это начало пути, в котором РусАф проделал невероятную работу, чтобы восстановить доверие. Созданная команда сможет достичь поставленных целей», — цитирует Коэ официальный сайт World Athletics.

В ноябре 2015 года членство ВФЛА в World Athletics было прекращено на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). 16 февраля этого года сообщалось, что рабочая группа ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления.