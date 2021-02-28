У Ласицкене проблемы с мотивацией из-за отсутствия международных стартов

Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике Мария Ласицкене заявила, что ей сложно находить мотивацию в нынешнем сезоне из-за отсутствия международных стартов. Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены получать индивидуальный допуск к международным стартам. World Athletics приостановила выдачу допусков россиянам в июле 2020 года.

«Мне очень нужна конкуренция, и я очень жду, когда получу возможность выступать на международной арене. Без стартов с зарубежными соперницами мне очень тяжело выживать, тяжело находить мотивацию», — цитирует ТАСС Ласицкене. — Несмотря на это, российская легкая атлетика живет. Нужно бороться, биться, а опускать руки — самое последнее дело. Сейчас я ухожу в отпуск, а в конце марта уже начинаю ОФП. Опять с надеждой".

24 февраля стало известно, что российские легкоатлеты не получат индивидуальные допуски и не выступят на чемпионате Европы в помещении.