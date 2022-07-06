Ласицкене и еще три российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии
Спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим сообщил, что четыре российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии в Бресте.
«В Кубке страны вместе с легкоатлетами Белоруссии планируют выступить четыре россиянина, — цитирует Бут-Гусаима ТАСС. — Это Мария Ласицкене, Снежана Трофимец, Тимофей Чалый и Алексей Федоров».
Кубок Белоруссии по легкой атлетике пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.
Мария Ласицкене — прыгунья в высоту, Снежана Трофимец — толкательница ядра, Тимофей Чалый — бегун, Алексей Федоров специализируется на тройном прыжке.
Источник: https://tass.ru/sport/15140303
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