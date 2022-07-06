Ласицкене и еще три российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии

Спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим сообщил, что четыре российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии в Бресте.

«В Кубке страны вместе с легкоатлетами Белоруссии планируют выступить четыре россиянина, — цитирует Бут-Гусаима ТАСС. — Это Мария Ласицкене, Снежана Трофимец, Тимофей Чалый и Алексей Федоров».

Кубок Белоруссии по легкой атлетике пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.

Мария Ласицкене — прыгунья в высоту, Снежана Трофимец — толкательница ядра, Тимофей Чалый — бегун, Алексей Федоров специализируется на тройном прыжке.