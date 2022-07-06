Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:52

Ласицкене и еще три российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим сообщил, что четыре российских легкоатлета выступят на Кубке Белоруссии в Бресте.

«В Кубке страны вместе с легкоатлетами Белоруссии планируют выступить четыре россиянина, — цитирует Бут-Гусаима ТАСС. — Это Мария Ласицкене, Снежана Трофимец, Тимофей Чалый и Алексей Федоров».

Кубок Белоруссии по легкой атлетике пройдет с 12 по 14 июля в Бресте.

Мария Ласицкене — прыгунья в высоту, Снежана Трофимец — толкательница ядра, Тимофей Чалый — бегун, Алексей Федоров специализируется на тройном прыжке.

Источник: https://tass.ru/sport/15140303
Мария Ласицкене (Кучина)
0
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самая сексуальная атлетка готова к дебюту на чемпионате мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости