Владимир Никитин выполнил олимпийский норматив на 1500 м

Россиянин Владимир Никитин выполнил норматив для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. На соревнованиях "Мемориал В.М. Евстратова" в подмосковном Жуковском он преодолел дистанция 1500 м за 3 минуты 34,69 секунды.

Александр Лесной стал первым в толкании ядра с результатом 20,06 метра. Михаил Акименко победил в прыжках в высоту (2,28 м). Денис Лукьянов первенствовал в метании молота (76,64 м). Артем Примак выиграл соревнования по прыжкам в длину (7,93 м).

Дарья Нидбайкина победила в тройном прыжке (14,64 м). Екатерина Строкова стала первой в метании диска (62,72 м). Екатерина Реньжина стала лучшей на дистанции 400 метров (52,02 секунды).