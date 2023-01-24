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Сегодня, 18:15

Спортивный менеджер Янгиров: «Легкой атлетике нужны имена, продукт. На одной Ласицкене не выехать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» высказался о популярности своего вида спорта и способах ее повысить.

«На одной Маше, какой бы великой она ни была, не выехать. Даже Шубенков пропал с радаров. Есть еще Анжелика Сидорова из ярких имен. Но на этом все. Нам нужен продукт. Точнее, нужны продюсеры, которые упакуют существующий продукт в нужную форму и продадут его как шоу. В России тоже много кто об этом говорит. Есть отличный пример: битва полов в прыжках в высоту. Он ведь неплохо зашел.

Или история с рулеткой. Ты бежишь один или два круга, а в тот момент, когда ты финишируешь, рулетка показывает, сколько еще тебе осталось бежать. Никто не знает, понравится это аудитории или нет. Но это проверка, люди хотя бы пытаются что-то сделать. Почему, к примеру, биатлон смотрят больше, чем лыжи? Потому что есть фактор внезапности. Не все заведомо понятно. В беге на 90 процентов заранее все известно, а тогда в чем интерес следить за соревнованиями?» — сказал Янгиров.

Показатели телерейтингов чемпионатов мира по легкой атлетике падали на протяжении последних 10 лет.

 
Вадим Янгиров. Как вылечить легкую атлетику? Инструкция от топ-менеджера, который проводит один из крупнейших марафонов в России

 

Мария Ласицкене (Кучина)
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