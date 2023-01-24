Менеджер из Татарстана о проблемах легкой атлетики в России: «Она выживает — спортсмены идут в официанты»

Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» рассказал о проблемах в своем виде спорта.

«Легкая атлетика у нас в стране не живет… Скорее выживает, если говорить откровенно. Есть хорошие моменты, но общая ситуация с развитием вида спорта замедлилась очень сильно. Многие люди не видят для себя перспектив развиваться в легкой атлетике.

Перспективные ребята уходят. И ладно бы в другие виды спорта. В официанты идут. Если бы в спорте оставались — меньшая проблема. А так у нас чемпионы Европы, победители юношеских первенств, понимая, что перспектив дальше нет, бросают занятия. Потому что нужно на что-то жить, содержать семью. Встает вопрос приоритетов и отсутствия системности. В нашей федерации мы пошли к детским тренерам, юным спортсменам, их родителям. Спрашиваем, какие есть проблемы, какие причины. Пытаемся за ближайшие пару лет создать некую систему, которая сводила бы к минимуму случаи, когда перспективные юниоры уходят работать менеджером или продавцом. Нам нельзя опускать руки и ничего не делать», — сказал Янгиров.

С 2015 года участие российских легкоатлетов на международных стартах ограничено из-за допингового скандала.