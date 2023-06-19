В ВФЛА выясняют причину, по которой рекордный прыжок Иванюка не занесли в мировой рейтинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет выяснить у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), почему в мировом рейтинге отсутствует рекордный результат прыгуна в высоту Ильи Иванюка.

«Всероссийская федерация легкой атлетики намерена отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтен в мировом рейтинге», — приводит ТАСС слова представителя в пресс-службы ВФЛА.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике в Брянске Иванюк преодолел планку на отметке 2,33 метра, повторив лучший результат летнего сезона. В настоящий момент этот результат не внесен в мировой рейтинг.

30-летний российский спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года, а также двукратным чемпионом России (2020, 2022).