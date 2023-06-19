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Сегодня, 14:09

Чемпион России по бегу получил два года колонии за избиение соседа в Петербурге

Виталий Косик
Корреспондент
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Легкоатлет Александр Хютте
Александр Хютте.
Фото ВФЛА

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте приговорен к 2 годам колонии за нападение на соседа в парадной многоквартирного дома в Петербурге, сообщают «РИА Новости».

Инцидент произошел прямо в лифте элитного ЖК на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что легкоатлет сначала напал на 49-летнюю женщину. Спустя час Хютте прибыл домой. В лифте он напал на 64-летнего соседа, нанеся ему несколько ударов по голове.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи отпущена домой.

«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе суда.

Александр Хютте. Русского допингового информатора приговорили к колонии за драку с соседями. Трагедия известного бегуна

Сообщается, что суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда — 450 тысяч рублей. Спортсмен частично признал свою вину.

Ранее, в сентябре 2021 года, легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. Тогда он отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости
Александр Хютте
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