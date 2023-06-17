Турецкий легкоатлет Гулиев высказался о возможной критике из-за его визита в Москву

Турецкий легкоатлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев заявил, что ожидает критики за его приезд на Неделю легкой атлетики в Москве.

Соревнования проходили с 5 по 10 июня.

«Какие-то осуждения в любом случае будут, но я аполитичен. Не придерживаюсь каких-то политических взглядов. Я спортсмен, популяризирую спорт, желаю всем добра, здоровья и счастья», — приводит «РИА Новости» слова Гулиева.

Гулиев — чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров. Спортсмен женат на российской легкоатлетке, серебряном призере Олимпиады-2012 в беге на 800 метров Екатерине Завьяловой. В 2019 году она взяла фамилию мужа, а с апреля 2021 года выступает под турецким флагом.