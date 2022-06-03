В ВФЛА рассказали о дисциплинах, в которых сможет выступить Трусова в рамках Недели легкой атлетики

В ВФЛА рассказали о дисциплинах, в которых сможет выступить Трусова.

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» рассказала, в каких дисциплинах сможет выступить российская фигуристка Александра Трусова на Неделе легкой атлетики в Лужниках.

«Она не раскрывает дисциплины, хочет оставить это в секрете. Судя по тому, что будет в рамках этой недели, это будут либо спринт, либо прыжки. Что-то из этого. Судя по тем четверным прыжкам, которая она делает, у нее отличная форма», — сказала Привалова «СЭ».

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках. Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.