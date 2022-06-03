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Сегодня, 10:38

В ВФЛА подтвердили участие Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии российской фигуристки Александры Трусовой в соревнованиях по легкой атлетике.

«Да, это правда. Пользуясь случаем приглашаю всех любителей легкой атлетике в «Лужники»! Достаточно необычно, что Трусова будет участвовать в наших соревнованиях. Фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку. Они много бегают, прыгают. Я сама пришла в легкую атлетику из зимних видов спорта. Могу только поприветствовать это. Легкая атлетика поможет Саше для того, чтобы она лучше выступала в своем основном виде спорта», — сказала Привалова «СЭ».

Сообщается, что 17-летняя россиянка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в «Лужниках». Дисциплина, в которой выйдет Трусова, держится в секрете.

Трусова на Олимпиаде-2022 завоевала серебряную медаль.

Фигурное катание
Александра Трусова
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