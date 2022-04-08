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«В текущей ситуации трудно чего-то требовать». В ВФЛА прокомментировали письмо российских легкоатлетов в адрес World Athletics

В ВФЛА назвали письмо российских легкоатлетов проявлением эмоций
Роман Шишов
Корреспондент
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала открытое письмо российских легкоатлетов в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Однако, по ее словам, в текущей политической ситуации трудно чего-то требовать

«Знаете, требования спортсменов довольно понятны и в чем-то справедливы, — приводит слова Приваловой «RT». — Но, я думаю, ребята понимают, что в текущей политической ситуации трудно чего-то требовать. Мне кажется, это были эмоции, и сейчас они схлынули, а пришло осознание иных жизненных реалий. Тем не менее мы рассчитываем получить от WA ответ и на это письмо в том числе».

Напомним, что 44 из 55 российских легкоатлетов с нейтральным статусом пригрозили судом World Athletics, если не будут предприняты меры в отношении восстановления ВФЛА.

Источник: https://russian.rt.com/
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