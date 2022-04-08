Ласицкене: «Руководство ВФЛА не сделало ничего для защиты чистых российских легкоатлетов»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворить апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) по отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд. О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили. Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз были нарушены», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ранее группа российских легкоатлетов обратилась с письмом в ВФЛА с предложением подать на World Athletics в Спортивный арбитражный суд (CAS) ввиду недопуска до международных соревнований даже в нейтральном статусе, в котором россияне выступают с 2015 года из-за отстранения ВФЛА. В случае неблагоприятного решения предлагается остановить процесс выплат средств в World Athletics за восстановление ВФЛА.