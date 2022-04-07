Легкоатлету Белоконю увеличили срок дисквалификации до четырех лет
Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о нескольких случаях дисквалификации российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.
Российскому бегуну Андрею Белоконю спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации до четырех лет. Начало отсчитывается с 25 мая 2021 года, с зачетом периодов временного отстранения спортсмена.
Отметим, что 4 марта 2020 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Белоконя на два года за нарушение антидопинговых правил.
Также дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение дисквалифицировать легкоатлеток Софью Новикову и Маргариту Мазину на два года начиная с 16 декабря 2021 года.
Источник: https://rusada.ru/news/disqualification/
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