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В МИД РФ отреагировали на невыдачу Ласицкене визы США для участия в соревнованиях

20:00
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает нетерпимой ситуацию с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике в прыжках в высоту Марией Ласицкене, которая пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за невыдачи визы.

«Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в США», — говорится в сообщении.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Дополнительная информация:

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4846774

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Александр Кравченко все материалы автора

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