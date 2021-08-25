В МИД РФ отреагировали на невыдачу Ласицкене визы США для участия в соревнованиях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает нетерпимой ситуацию с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике в прыжках в высоту Марией Ласицкене, которая пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за невыдачи визы.
«Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в США», — говорится в сообщении.
В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.
Дополнительная информация:
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4846774
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