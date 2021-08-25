В МИД РФ отреагировали на невыдачу Ласицкене визы США для участия в соревнованиях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает нетерпимой ситуацию с олимпийской чемпионкой по легкой атлетике в прыжках в высоту Марией Ласицкене, которая пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине из-за невыдачи визы.

«Возникают нетерпимые ситуации, когда, к примеру, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу оказалась вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в США», — говорится в сообщении.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две победы на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.