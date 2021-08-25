Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победил на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

Победитель показал результат 2 м 30 см. Вторым стал американец Шелби Макьюэн. На третьей позиции украинец Андрей Проценко. Оба показали результат 2,27 м.

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне проходит 25-26 августа.