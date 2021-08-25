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Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

21:18
Илья Иванюк. Фото nasporte32.ru
Илья Иванюк. Фото nasporte32.ru
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победил на этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

Победитель показал результат 2 м 30 см. Вторым стал американец Шелби Макьюэн. На третьей позиции украинец Андрей Проценко. Оба показали результат 2,27 м.

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне проходит 25-26 августа.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTAcKDfgEiK/

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Евгений Петров все материалы автора

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