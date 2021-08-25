Самая сексуальная легкоатлетка мира сделает перерыв в карьере

Немецкая бегунья на 400 метров Алиса Шмидт сообщила, что решила взять перерыв в выступлениях после неудачной поездки на Олимпиаду в Токио.

22-летняя спортсменка, которую называют «самой сексуальной легкоатлеткой мира», была вызвана в состав смешанной эстафетной команды Германии, но по решению тренеров так и не вышла на старт. Все соревнования она в качестве запасной смотрела в Олимпийской деревне по телевизору.

Немецкая сборная бежала в финале, но выбыла из борьбы в результате падения Коринны Шваб при передаче эстафеты после второго этапа. Также Шмидт могла стартовать в женской эстафете 4х400 м, но и там тренеры предпочли ей других девушек.

«Я недовольна своими выступлениями в этом году, — написала Алиса в Instagram. — Я тренировалась упорнее, чем когда-либо прежде, и принесла множество жертв ради подготовки. Мне пришлось восстанавливаться после ковида и разрыва связок, но итог меня разочаровал — я знала, что была способна на большее. Теперь я собираюсь сделать перерыв в выступлениях для того, чтобы вернуться более свежей и более готовой к упорным тренировкам».

В коллекции Шмидт есть серебро в эстафете 4x400 метров на чемпионате Европы U-20 в 2017 году. Также она завоевала бронзу в этой дисциплине на чемпионате Европы U-23 в 2019 году. У Алисы сейчас 2,5 миллиона подписчиков в Instagram, что является одним из лучших результатов в мировой легкой атлетике.