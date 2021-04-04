В Кирове во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса
16:00
В Кирове крыша спорткомплекса обрушилась прямо во время соревнования, информирует Mash. Как отмечается, жертв нет.
ЧП случилось в легкоатлетическом манеже «Вересники», рухнула часть кровли.
Тренировки и соревнования прервали, в причинах разбирается комиссия.
Руководство комплекса говорит, что снег с крыши убирали регулярно. Также они заявили, что крыша проломилась над складским помещением, однако на видео можно видеть, что это немного не так.
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