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В Кирове во время детских соревнований обрушилась крыша спорткомплекса

16:00

В Кирове крыша спорткомплекса обрушилась прямо во время соревнования, информирует Mash. Как отмечается, жертв нет.

ЧП случилось в легкоатлетическом манеже «Вересники», рухнула часть кровли.

Тренировки и соревнования прервали, в причинах разбирается комиссия.

Руководство комплекса говорит, что снег с крыши убирали регулярно. Также они заявили, что крыша проломилась над складским помещением, однако на видео можно видеть, что это немного не так.

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