Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в полумарафоне

Кенийская бегунья Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Стамбуле.

Чепнгетич преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Прежнее достижение (1:04.31) принадлежало эфиопке Абабель Йешанех и было установлено в феврале 2020 года в ОАЭ.

26-летняя Чепнгетич является чемпионкой мира 2019 года в марафоне.