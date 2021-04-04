Кенийская легкоатлетка установила мировой рекорд в полумарафоне
16:02
Кенийская бегунья Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Стамбуле.
Чепнгетич преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 2 секунды. Прежнее достижение (1:04.31) принадлежало эфиопке Абабель Йешанех и было установлено в феврале 2020 года в ОАЭ.
26-летняя Чепнгетич является чемпионкой мира 2019 года в марафоне.
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