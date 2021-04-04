Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью Евгения Загорулько
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Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи со смертью российского тренера по легкой атлетике Евгения Загорулько.
«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким, воспитанникам и коллегам Евгения Петровича», — говорится в сообщении.
Загорулько скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Отмечалось, что тренер страдал от онкологического заболевания и коронавируса.
Под руководством Загорулько олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.
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