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Умер олимпийский чемпион, который помог поймать убийцу Роберта Кеннеди

2 декабря 2020, 23:03
Рафер Джонсон. Фото NBC
Рафер Джонсон. Фото NBC

Скончался олимпийский чемпион-1960 в десятиборье Рафер Джонсон, сообщает CNN. Прославленному американскому атлету было 86 лет, по словам друга семьи Майкла Рота, скончался он в своем доме в Лос-Анджелесе.

Рафер Джонсон был знаменосцем сборной США на Играх-1960, которые принесли ему золото. Четырьмя годами ранее он взял серебро Игр в Мельбурне. На открытии Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе Джонсон зажег огонь Игр.

После завершения карьеры спортсмена Джонсон участвовал в предвыборной кампании Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди. 6 июня 1968 года Кеннеди-младший был застрелен палестинцем Серханом Бишарой Серханом, Джонсон стал одним из тех, кому удалось поймать убийцу.

Помимо политической деятельности, Джонсон также снимался в кино, сыграв, в том числе в фильме о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство».

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