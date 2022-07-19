Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате Москвы с лучшим результатом сезона в мире

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова 19 июля стала победительницей чемпионата Москвы в соревнованиях по прыжкам с шестом.

Со второй попытки он покорила планку на высоте 4,86 метра. Эта попытка стала лучшим результатом сезона в мире.

До этого лучший результат принадлежал представительнице США Кэти Наджотт (4,85).

1 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине.