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Сегодня, 19:30

Прыгунья с шестом Сидорова победила на чемпионате Москвы с лучшим результатом сезона в мире

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова 19 июля стала победительницей чемпионата Москвы в соревнованиях по прыжкам с шестом.

Со второй попытки он покорила планку на высоте 4,86 метра. Эта попытка стала лучшим результатом сезона в мире.

До этого лучший результат принадлежал представительнице США Кэти Наджотт (4,85).

1 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира в Юджине.

Анжелика Сидорова
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