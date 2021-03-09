Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

У трех украинских легкоатлеток перед возвращением в Киев с чемпионата Европы в помещении в Торуне (Польша) обнаружили коронавирус, информирует xsport.ua.

Вечером 8 марта вся команда должна была вернуться из Торуня в Киев. Однако вирус обнаружили у эстафетчиц Анны Рыжиковой, Алины Логвиненко и Екатерины Климюк. Спринтер Виктория Ратникова жила с Климюк в одной комнате, поэтому тоже отправилась на изоляцию.

Как сообщил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник, девушек перевезли в гостиницу. Им предстоит 10-дневный карантин.

«Сегодня они сделали повторный тест — он подтвердился, — отметил Тыртышник. — Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают. Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как моно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, должны провести там десять дней».

?Сборная Украины завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы в помещении — шестое место в общем зачете турнира.