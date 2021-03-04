Президиум ВФЛА не утверждал план восстановления в правах, в котором признается многолетняя культура употребления допинга

Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Гусев заявил «СЭ», что он выступал против включения в план по восстановлению в правах пунктов 7.1 и 7.2.

В них говорится, что что в СССР и России «на протяжении нескольких десятилетий» вся наша легкая атлетика держалась на «систематическом применении допинга». При полном попустительстве чиновников.

«Президиум не голосовал за этот план восстановления и не давал согласие отправить его в таком виде в World Athletics. Лично я с этим планом не согласен. Возлагаю вину на то, что такие тезисы попали в World Athletics на тех, кто его составлял. А именно Петр Иванов (бывший президент ВФЛА), Александр Черкашин (генсек ВФЛА) и Маргарита Пахноцкая (независимый эксперт World Athletics). Последняя ввела нас в заблуждение, что президиум не сторона создания и утверждения этого плана», — заявил «СЭ» Михаил Гусев.

«Я всегда выступал за то, чтобы все члены президиума участвовали в написании плана по восстановлению, чтобы было его публичное обсуждение, чтобы это пошло в регионы. Но его писали кулуарно. Когда же 13 февраля нас ознакомили с этим планом, то на вопрос можно ли внести в него изменения, нам сказали, что это практически невозможно. Все согласовано с рабочей группой, Минспорта и так далее. Единственный момент, который удалось исправить — это заменить «50 лет культуры применения допинга» на термин «несколько десятилетий», — сказал Гусев.

(Тимур Ганеев)