Бывший вице-президент ВФЛА Безуглов подал в суд иск о восстановлении в должности

Бывший вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов подал иск в хамовнический суд Москвы о требовании восстановить его в должности.

«По итогам проведенной беседы в районном суде на 24 марта назначено рассмотрение по существу искового заявления Безуглова о признании решений президиума общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» от 30 июня 2020 года недействительными с требованием выплатить компенсацию морального вреда», — прокомментировали ТАСС в суде.

Безуглов считает, что ВФЛА при принятии решения «вышел за пределы своих компетенций». В исковом заявлении просит суд восстановить его в должности, признать решение президиума о назначении Константина Синякова недействительным и взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Эдуард Безуглов занял должность вице-президента ВФЛА в марте 2020 года. 30 июня большинством голосов было принято решение лишить его должности вице-президента за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА. В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и ее бывшему главе Евгению Юрченко.