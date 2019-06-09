Тренер Шубенкова верил, что ВФЛА ждет восстановление

Личный тренер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов рассазал, что верил в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Данные о работе отстраненных тренеров были приняты во внимание. Еще одной причиной, по словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, стало дело о причастности чиновников ВФЛА в фальсификации данных российского спортсмена. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Он был временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов с августа 2018 года.

Напомним, что 6 июня появилась информация, что тренерскую деятельность продолжают отстраненные в 2017 году Валерий Волков и Владимир Мохнев, а дисквалифицированный врач Сергей Португалов давал лекцию по медицине для спортсменов.

– Еще до середины этой недели у меня была надежда, что нашу федерацию восстановят, – приводит ТАСС слова Клевцова. – Пусть частично, пусть условно, но восстановят. Но после того, как вышло это псевдо-расследование в Reuters, мой оптимизм сразу иссяк. Посмотрите, фотографии с Мохневым сделаны 16 мая, но материал был опубликован накануне очень важного для нас совета IAAF. Разве это корректная журналистская работа? Нет, все было рассчитано и сделано специально под совет, как это происходило и в прошлые годы

ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты – по-прежнему без флага и гимна