ВФЛА не восстановлена в правах. Российские атлеты - по-прежнему без флага и гимна

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Данное решение было принято на очередном заседании совета ИААФ.

Оценку деятельности российской стороны для возвращения статуса ВФЛА подготовила рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном. Ранее сообщалось, что последним критерием для восстановления оставалась выплата задолженности в размере 3,2 миллиона долларов. По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, 31 мая эта сумма была выплачена.

Тем не менее, по словам Андерсена, восстановление невозможно, пока продолжается расследование причастности руководителей ВФЛА к допинговому делу одного из российских спортсменов. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко.

Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из ВФЛА могли сфальсифицировать документы по его делу.

Андерсен также сказал, что вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

ВФЛА была лишена членства в ноябре 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда.

В 2016 году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро поехала только одна легкоатлетка РФ – Дарья Клишина, живущая и тренирующаяся в США. С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Продление отстранения ВФЛА означает, что россияне по-прежнему не смогут участвовать в легкоатлетических турнирах под своим флагом и гимном.

Следующее заседание совета ИААФ запланировано во время чемпионата мира-2019 – он пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.