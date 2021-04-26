Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс умерла на 84-м году жизни
20:11
Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства спорта России.
На Олимпийских играх 1960 года Пресс завоевала золотую медаль в толкании ядра и серебряную медаль в метании диска, на Олимпиаде 1964 года она завоевала золотые награды в обеих дисциплинах.
Помимо этого, Тамара Пресс — трехкратная чемпионка Европы и многократная чемпионка СССР в метании диска и толкании ядра. Она неоднократно устанавливала мировые и олимпийские рекорды.
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