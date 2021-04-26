Легкоатлеты Конева, Меньков и Пронкин отправили заявки на получение нейтрального статуса

Члены сборной России по легкой атлетике Екатерина Конева, Александр Меньков и Валерий Пронкин отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса.

«Екатерина Конева, Александр Меньков и Валерий Пронкин отправили заявки на получение нейтрального статуса», - приводит слова менеджера спортсменов Павла Воронкова ТАСС.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус. За его оформление взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.