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В Кении арестован борец с допингом. Его обвиняют в заговоре

09:05
В Кении арестован борец с допингом. Его обвиняют в заговоре. Фото Instagram
В Кении арестован борец с допингом. Его обвиняют в заговоре. Фото Instagram

Спецслужбы Кении задержали человека по имени Элиас Киптум, которого считают членом международного синдиката, фабриковавшего дезинформацию об употреблении допинга кенийскими легкоатлетами. Якобы Киптум при участии иностранных журналистов подделывал документы, свидетельствующие о поддержке в Кении допинга на государственном уровне. Целью заговора было отстранение кенийцев от участия в Олимпиаде-2021. Преступный замысел был раскрыт спецслужбами еще осенью прошлого года и с тех пор за членами синдиката велось скрытое наблюдение.

Как сообщает издание The Star, Киптум задержан в аэропорту Найроби. В результате обыска у него дома обнаружены поддельные документы за подписью руководителей Антидопингового агентства и федерации легкой атлетики Кении, чистые фирменные бланки и подозрительные банковские квитанции. Также изъяты три ноутбука, мобильные телефоны и другие электронные устройства. С ними сейчас работают полицейские эксперты. Пока задержанный категорически отрицает свою вину.

(Олег Шамонаев)

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