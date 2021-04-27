В Кении арестован борец с допингом. Его обвиняют в заговоре

Спецслужбы Кении задержали человека по имени Элиас Киптум, которого считают членом международного синдиката, фабриковавшего дезинформацию об употреблении допинга кенийскими легкоатлетами. Якобы Киптум при участии иностранных журналистов подделывал документы, свидетельствующие о поддержке в Кении допинга на государственном уровне. Целью заговора было отстранение кенийцев от участия в Олимпиаде-2021. Преступный замысел был раскрыт спецслужбами еще осенью прошлого года и с тех пор за членами синдиката велось скрытое наблюдение.

Как сообщает издание The Star, Киптум задержан в аэропорту Найроби. В результате обыска у него дома обнаружены поддельные документы за подписью руководителей Антидопингового агентства и федерации легкой атлетики Кении, чистые фирменные бланки и подозрительные банковские квитанции. Также изъяты три ноутбука, мобильные телефоны и другие электронные устройства. С ними сейчас работают полицейские эксперты. Пока задержанный категорически отрицает свою вину.

(Олег Шамонаев)