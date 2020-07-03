Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в резкой форме высказалась о ситуации с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Ранее стало известно, что ВФЛА не может выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов евро до 1 июля. Штраф был присужден за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. России грозит исключение из World Athletics, а спортсмены рискуют пропустить все международные турниры, включая Олимпиаду.

«Ну что, Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила штраф в пользу World Athletics в 5 млн долларов, — написала Канделаки в Telegram. — Последствия (более чем вероятно) будут такие: а) лишение наших атлетов статуса нейтральных спортсменов и б) удвоение штрафа.

ВФЛА уже заявила (и это вообще все, что сделала федерация!), что наказывать спортсменов нельзя. Маша Ласицкене — безусловный мировой лидер в своей дисциплине — пыталась спасти ситуацию, и это само по себе уже дикость: спортсмен и так всю свою жизнь кладет на алтарь бесконечных тренировок, зарабатывая славу для своей страны. Чиновники от спорта (за редким исключением) у нас и бегают не очень, и копья метают разве что друг в друга.

Вся ситуация в нашей легкой атлетике в последние годы — это катастрофа, позор и рукотворное унижение собственных чистых атлетов".