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Абрамова о прыжках с шестом: «Это что-то совершенно иное, ближе к цирковому искусству»

Светлана Абрамова сравнила прыжки с шестом с цирковым искусством
Анна Горшкова
Корреспондент
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Светлана Абрамова, тренер серебряной медалистки Олимпийских игр в Токио Анжелики Сидоровой, рассказала о том, почему ей нравятся прыжки с шестом.

«Каково прыгать с шестом? Очень прикольно. Я бы сказала, что это вообще не лёгкая атлетика. А что-то совершенно иное, ближе к цирковому искусству. Но не страшно. Скорее, страшно интересно. Очень затягивает. Когда я стала работать с детьми, то периодически им говорила: «Сегодня бесплатный аттракцион». И брала в руки шест», — приводит слова Абрамовой RT.

51-летняя Абрамова — трехкратная чемпионка России в прыжках с шестом на стадионе и четырехкратная в помещении. После окончания карьеры спортсменки она стала тренером.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1035283-abramova-pryzhok-shest-emociya
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