Стало известно, когда будет проходить отбор на Игры БРИКС и Игры дружбы у легкоатлетов

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко подвел итоги легкоатлетического сезона и рассказал, когда пройдет отбор на Игры БРИКС и Игры дружбы.

«В настоящий момент вектор подготовки сборной России по легкой атлетике изменился в связи с известными событиями. В следующем году спортсмены нашей сборной будут выступать на двух крупных соревнованиях — это игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. Итоги: в марте 2023 года World Athletics рекомендовала не приглашать наших спортсменов на международные соревнования, хоть они и восстановили членство российских спортсменов. Однако мы имеем возможность приглашать спортсменов на наши соревнования и принимать участие в стартах в Белоруссии. За год до Олимпиады 12 спортсменов выполнили олимпийский норматив. У нас идет омоложение команды. За время нашего отстранения с 2015 года было установлено более 50 рекордов России. Легкая атлетика, несмотря ни на что, развивается и идет вперед.

Что касается Игр БРИКС, отбор спортсменов будет происходить на командном чемпионате 21-22 мая в Сочи, отбор на Игры дружбы будет происходить 15-18 августа на чемпионате России в Екатеринбурге.

Следующий год — очень важный для нашей национальной команды. 2024 год будет началом новой эпохи в легкой атлетике. Мы ведем подготовку, чтобы достойно представить нашу страну на Играх. Цель одна — победить», — сказал Мащенко.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, Игры дружбы — с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.