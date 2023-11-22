Истек срок дисквалификации экс-главы ВФЛА Шляхтина

Истек срок дисквалификации бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, который был отстранен на 4 года, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

Шляхтин был наказан за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который нарушил антидопинговые правила.

Дисквалификация Шляхтина началась 21 ноября 2019 года. Его признали виновным в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе сотрудничать с легкоатлетическим органом Athletics Integrity Unit в расследовании дела Лысенко.