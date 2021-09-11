Сидорова: «Редко могу такое сказать в конце сезона, но сейчас я чувствую стопроцентное удовлетворение»

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала свое выступление в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, сезон удался. Я в целом редко могу такое сказать в конце сезона, но сейчас я чувствую стопроцентное удовлетворение. Я очень рада и довольна результатом. Да, серебро Олимпийских игр казалось не тем, чего мы хотели, но я уверена, что на тот момент я сделала все, что могла. Я не считаю, что мы ошиблись с пиком формы, тогда я была в лучшей форме, физически на 100 процентов. Просто слишком много всего было вокруг и слишком многое на кону, сейчас же я ничего не ждала, не переживала, не давила на себя, а просто прыгала.

Что касается будущего, то мне хочется прыгнуть на 5 метров еще раз, чтобы понимать, что это не случайность. Ну и титула чемпионки мира в помещении у меня тоже еще нет», — цитирует Сидорову сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Россиянка победила в финале «Бриллиантовой лиги», где показала лучший результат сезона в мире, покорив высоту 4,96 м, а затем преодолела планку 5,01 м. Это ее личный рекорд и рекорд турнира.

Более высокий результат показывала только Елена Исинбаева. В 2009 году в Цюрихе она взяла высоту 5,06 м. Также она прыгала на 5,05 и 5,03 м.