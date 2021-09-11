Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала победу Анжелики Сидоровой в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

«Друзья, прекрасная новость прилетела из Цюриха! Наша красавица, наш боец, наша целеустремленная и уверенная Анжелика Сидорова выиграла «Бриллиантовую лигу» с супер результатом 5.01.

Эта хрупкая, но сильная девушка вписала свое имя в историю женских прыжков с шестом, став четвертой в мире, кто преодолел рубеж 5 метров. Я счастлива, что Анжелика присоединилась ко мне в клуб 5-метровичек.

Теперь я спокойна, теперь я уверена, лидерство в этой дисциплине Анжелика не отдаст! Было честью соревноваться с ней в одном секторе! Спасибо за сезон Анжелике и Марии Ласицкене. Браво, девочки!" — написала Исинбаева в Instagram.

Россиянка показала лучший результат сезона в мире, покорив высоту 4,96 м, а затем она преодолела планку 5,01 м. Это ее личный рекорд и рекорд турнира.

Результат лучше показывала только сама Исинбаева. В 2009 году в Цюрихе она взяла высоту 5,06 м. Также она прыгала на 5,05 и 5,03 м.