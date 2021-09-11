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Анжелика Сидорова завершила сезон победой на турнире в Инсбруке

11 сентября 2021, 22:54
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и чемпионка мира Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на соревнованиях в австрийском Инсбруке.

Сидорова одержала победу с результатом 4,65 метра.

«Мой прыжок за пять метров в Цюрихе (в финале «Бриллиантовой лиги», где Сидорова одержала победу — прим. «СЭ») — это что-то невероятное. Но он у меня отнял много сил, и сейчас я очень устала. Но я очень счастлива, что сумела добиться тогда такого результата, и это огромный прогресс для меня», — цитирует Сидорову ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12363549

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Иван Шитик все материалы автора

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