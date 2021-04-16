Сидорова и Иванюк отправили заявки в World Athletics на получение нейтрального статуса

Российские легкоатлеты Анджелика Сидорова и Илья Иванюк отправили заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков 16 апреля в интервью ТАСС.

«Сидорова и Иванюк отправили заявки на получение нейтрального статуса. Они планируют начать летний сезон 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе», — заявил Воронков.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации

Анджелика Сидорова — действующая чемпионка мира по прыжкам с шестом, Илья Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту.