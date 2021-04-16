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Допинг

CAS сократил срок дисквалификации американского чемпионата мира Коулмана

17:31
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Спортивный арбитражный суд 16 апреля на официальном сайте сообщил о частичном удовлетворении апелляции американского бегуна Кристиана Коулмана.

Изначально американский спринтер получил два года дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов в течение года. В последствии было принято уменьшить срок дисквалификации до полутора лет. Таким образом, Коулман уже сможет выйти на старт 14 декабря этого года.

Кристиан Коулман — чемпион мира-2019 в эстафете 4 по 100 м.

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