CAS сократил срок дисквалификации американского чемпионата мира Коулмана

Спортивный арбитражный суд 16 апреля на официальном сайте сообщил о частичном удовлетворении апелляции американского бегуна Кристиана Коулмана.

Изначально американский спринтер получил два года дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов в течение года. В последствии было принято уменьшить срок дисквалификации до полутора лет. Таким образом, Коулман уже сможет выйти на старт 14 декабря этого года.

Кристиан Коулман — чемпион мира-2019 в эстафете 4 по 100 м.