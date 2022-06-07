Шубенков оценил организацию Недели легкой атлетики в Москве

Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации, проходящей в Москве Недели легкой атлетики.

«Организация спортивных турниров в России всегда на высоте. Здесь все очень красиво, все очень классно сделано, но логистика не совсем удобная. Во всем дерьме, во всех нехороших вещах, которые сейчас происходят, такие мероприятия это светлое пятно. Обидно, что надо было дождаться, что у нас все плохо, чтобы началось что-то хорошее. Соревнования просто чудесные. Я вспоминаю этот стадион, когда мы с него сразу отправлялись на большую спортивную арену «Лужников» в 2013 году. Когда заранее знаешь, что соревнований не будет, это проживается легче, чем когда до последнего момента оттягивается решение. Я, конечно, понимаю, что сезон идет, на нас откуда-то смотрят и надо показывать хорошие секунды, благо условия для этого есть», — цитирует Шубенкова «Чемпионат».