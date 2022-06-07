Иванюк прокомментировал свой результат в прыжках в высоту на Мемориале братьев Знаменских

Российский легкоатлет Илья Иванюк, показавший на Мемориале братьев Знаменских лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту, заявил, что не ожидал от себя такого высокого результата.

«Это только начало сезона, и если честно, то я не ожидал от себя такого высокого результата. Подводящая работа на тренировках давала основания надеяться на меньший результат. Прыгнул сегодня выше, чем был готов.

Судьи мне еще подсказали, что это рекорд соревнования, поэтому я смог убить двух зайцев одновременно. Сегодня, на самом деле, очень шикарная погода, классное место, организаторы постарались сделать такую классную атмосферу. Единственное, конечно, хотелось чуть больше болельщиков, чтобы было здесь и была бы более праздничная атмосфера. Но ко мне сюда даже приехали ребята с Брянска, какие-то детки маленькие, было очень здорово», — сказал Иванюк ТАСС.

Во вторник на Мемориале братьев Знаменских Иванюк, представляющий Брянскую область, показал результат 2,34 метра, что является лучшим результатом сезона в мире.