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Сегодня, 18:40

Сергей Желанов выдвинут на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Иван Шитик
Корреспондент
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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинул кандидатуру Сергея Желанова на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Президиум ВФЛА большинством голосов выдвинул Сергея Желанова на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике», — сказала Привалова ТАСС.

За Желанова отдали голоса четыре члена президиума, за Светлану Абрамову — один.

«Я продолжу исполнять обязанности главного тренера сборной до тех пор, когда кандидатуру Желанова не утвердит экспертный совет Министерства спорта РФ. Когда произойдет это утверждение, вопрос не ко мне», — добавила Привалова.

64-летний Желанов является старшим тренером сборной России в группе многоборья, в 1980 году он стал бронзовым призером московской Олимпиады в многоборье.

Источник: https://tass.ru/sport/14823963
Сборная России по легкой атлетике
Ирина Привалова
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